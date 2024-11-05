Son dakika | TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Nedeni belli oldu

05 Kasım 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:17

Son dakika haberi: Kocaeli'deki TÜPRAŞ'a ait rafineride patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilirken patlamaya tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluğun neden olduğu açıklandı. Çevredeki birçok yapının camlarının patlamasına neden olan olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok! İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Kocaeli​'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ​'a ait petrol rafinerisinde büyük bir patlama​ meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin ilk açıklama Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi. Büyükakın, "Daha önce planlı bir tatbikat vardı bilgimiz dahilindeydi. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Her şey şu an kontrol altında herhangi bir problem yok. vatandaşlarımız da endişeleneceği bir durum yok. Bize ulaşmış bir yaralı sayısı gelmedi" dedi.

DMM'DEN UYARI GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

ÇALIŞANLAR SEVK EDİLDİ

Olay yerinden görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, patlamanın etkisi çevrede hissedildi, bazı evlerin camları patladı. Bu arada Tüpraş’ın kendi yangın söndürme sisteminin olduğu, ilave olarak ek tedbirler için itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Patlamanın hangi bölgede olduğu ise henüz netleşmedi. Çalışanlar ise güvenli bölgelere sevk edildi.

TÜPRAŞ KİMİN?