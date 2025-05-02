Son dakika | Türk vatandaşlarının bulunduğu gemiye saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Malta'da içinde vatandaşlarımızın olduğu bir gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi...

Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden sivil bir gemiye yönelik saldırıda bulunuldu. İçinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırı ve mürettebat ile yolcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

ULUSLARARASI SULARDA SEYREDİYORDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Keçeli açıklamasında, “Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Conscience’ adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KEÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Malata makamlarıyla işbirliği halinde olduklarını söyledi. Keçeli, "Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

https://x.com/SpoxTR_MFA/status/1918309118080659504

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan Hizbullahı, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için hazırlanan ve Malta açıklarında hedef alınan gemiye yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak kınadı.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda vurulmasına tepki gösterildi.

"İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sıkı abluka altında açlığa sürüklenen 2 milyonu aşkın Filistinliye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan gemiyi korkakça hedef aldığına" işaret edilen açıklamada, insani yardımdan başka amacı olmayan sivil bir gemiye saldırının uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail'in bir kez daha uluslararası kararlara saygı duymadığını gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu haydut oluşum, kan dökmek ve yıkım yapmak için uluslararası yasaklı araçları kullanmaktan çekinmiyor." denildi.

Bunu ABD'nin destekleriyle işlenen bir suç olarak gördüklerine işaret eden Hizbullah, açıklamasında, Arap ve dünya ülkelerine de söz konusu gemiye yönelik saldırıyı kınamaları çağrısı yaptı.