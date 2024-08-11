Son dakika| Türkiye arabuluculuk için devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

11 Ağustos 2024 20:41 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:56

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin detaylar şu şekilde yer aldı: "Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti."

ANKARA DEVREDE

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmasının ardından, iki ülkenin de güvenine sahip olan Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleriyle başlayan süreç devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya ziyaretinde Başbakan Ahmed tarafından kabulü ve sonrasında Somali tarafıyla da en üst düzeyde yürütülen temasların sonucunda, ikinci tur görüşmelerinin 2 Eylül yerine 12 Ağustos'ta Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynaklar, diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülkenin Ankara'da konuk edileceğini hatırlatarak Somali ve Etiyopya'nın ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınarak uzlaşı sağlanmasına gayret edileceğini belirtti.