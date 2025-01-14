Son dakika | Türkiye Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti!

14 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:28

Son dakika haberi: Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Türkiye​'deki Yahudi toplumu lideri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul’da 85 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU'NDAN AÇIKLAMA

Türk Yahudi Toplumu oluşumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet" ifadelerine yer verildi.

RAV İSAK HALEVA KİMDİR

Rav İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı. 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı. Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptı ve Teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdükten sonra 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik yapan Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.

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