Son dakika | Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yarın

14 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:56

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliğini güçlendirme amacıyla kurulan Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Alınan bilgilere göre; toplantıda Irak ile geliştirilen anlayış birliğinin somut adımlarla daha da güçlendirilmesi değerlendirilecek. Toplantının ana hedeflerinden biri ise terörle mücadelede yasal çerçevenin daha da netleştirilmesi olacak.

Irak heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında, Ortak Planlama Grubu’nun ilk toplantısının da Bakan Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in eş başkanlığında yapılması öngörülüyor.

BAKANLAR BAŞ BAŞA DA GÖRÜŞECEK

Ayrıca, toplantı öncesinde iki bakanın baş başa görüşmesi bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların durumu ve Ortak Daimi Komitelerin hayata geçirilmesi süreci ele alınacak.

Bugün ise Güvenlik ve Terörle Mücadele Ortak Daimi Komitesi’nin genel müdür düzeyinde ilk toplantısı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın eş başkanlığında Ortak Planlama Grubu’nun hazırlık toplantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TEMELİ 2019 YILINDA ATILMIŞTI

Ankara'da yapılacak olan toplantının temeli; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2019’da Türkiye’yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi kabulü sırasında atılmış, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Müzakerelerin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi kararlaştırılarak, ilk toplantı 2019 yılında gerçekleştirildi. Irak’taki iç karışıklıklar ve COVID-19 salgını gibi nedenlerle bir süre askıya alınan bu mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ağustos 2023’te Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretle yeniden hayata geçirildi.