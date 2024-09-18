Son dakika | Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

18 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:48

Son dakika haberi: Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelendi. İsveç devlet uçağının teknik bir arıza nedeniyle Stokholm’e geri dönmek zorunda kaldı.

Ankara'da bugün yapılması planlanan 'Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması' toplantısı, İsveç​ heyetini taşıyan uçağın teknik bir arıza yaşaması sebebiyle ertelendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer’in bulunduğu İsveç hükümetine ait uçak, Türkiye​'ye doğru seyir halindeyken teknik bir sorun nedeniyle Stockholm'e geri dönmek zorunda kaldı.

TOPLANTI İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK

'Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması' toplantısının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi. Terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İsveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, mürettebat ve yolcuların herhangi bir tehlike altında olmadığını ve toplantı için yeni bir tarihin belirleneceğini bildirdi.