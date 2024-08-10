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Son dakika... Türkiye'den soykırımcı İsrail'in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:02
Son dakika... Türkiye&#039;den soykırımcı İsrail&#039;in okul saldırısına tepki: Kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etme girişimi

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği okul saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, " Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi.


100'DEN FAZLA KİŞİ ŞEHİT OLDU 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.


Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.


İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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