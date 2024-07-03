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Türkiye'nin zaferi Suriye'de de coşkuyla kutlandı: İdlib sokakları adeta kırmızı beyaza boyandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:34

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya karşısında aldığı galibiyet Suriye'nin İdlib kentinde de coşkuyla kutlandı. İdlib sokakları Türk bayraklarının dalgalanması ile adeta kırmızı beyaza boyandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 'Bizim Çocuklar'ın galibiyeti sonrası milyonlar sokaklara akın etti. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de coşkuyla kutladığı 2-1’lik galibiyet, Suriye İdlib’de de kutlandı.

Türkiye'nin zaferi Suriye'de de coşkuyla kutlandı: İdlib sokakları adeta kırmızı beyaza boyandı - 1. Resim

İDLİB SOKAKLARI ADETA KIRMIZI BEYAZA BOYANDI

Türkiye’nin galip gelmesi sonucu İdlib/Taftanaz’da sivil halk sokağa indi. Türk bayrakları ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya Milli Takımı’nı 2-1’lik skorla mağlup etmesi kutlandı. İdlib sokakları Türk bayraklarının dalgalanması ile adeta kırmızı beyaza boyandı.

Türkiye'nin zaferi Suriye'de de coşkuyla kutlandı: İdlib sokakları adeta kırmızı beyaza boyandı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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