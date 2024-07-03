Türkiye'nin zaferi Suriye'de de coşkuyla kutlandı: İdlib sokakları adeta kırmızı beyaza boyandı

03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:34

Erdoğan ve Putin'in görüşme saati belli oldu: Ana gündem Suriye

Erdoğan ve Putin'in görüşme saati belli oldu: Ana gündem Suriye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 'Bizim Çocuklar'ın galibiyeti sonrası milyonlar sokaklara akın etti. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de coşkuyla kutladığı 2-1’lik galibiyet, Suriye İdlib’de de kutlandı.

İDLİB SOKAKLARI ADETA KIRMIZI BEYAZA BOYANDI

Türkiye’nin galip gelmesi sonucu İdlib/Taftanaz’da sivil halk sokağa indi. Türk bayrakları ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya Milli Takımı’nı 2-1’lik skorla mağlup etmesi kutlandı. İdlib sokakları Türk bayraklarının dalgalanması ile adeta kırmızı beyaza boyandı.