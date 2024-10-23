Son dakika | TUSAŞ'ta teröristlerle çatışma anı ortaya çıktı

23 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:34

Son dakika haberi: Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Çatışmaların yoğun sürdüğü bölgede teröristlerin gelişi ve çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma bölgesinde şehitler ve yaralıların olduğu bildirildi.