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Son dakika | TUSAŞ'ta teröristlerle çatışma anı ortaya çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:34

Son dakika haberi: Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Çatışmaların yoğun sürdüğü bölgede teröristlerin gelişi ve çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma bölgesinde şehitler ve yaralıların olduğu bildirildi.

Son dakika haberine göre Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki TUSAŞ​ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TERÖRİSTLER TAKSİYLE GELMİŞ

Teröristlerin TUSAŞ tesislerine taksiyle geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksiden inen teröristlerin kapıdaki güvenlik görevlilerine saldırdıkları anlar saniye saniye kaydedildi. Görevlilere kurşun yağdıran teröristlerin daha sonra tesise girdikleri görüldü.

Son dakika | TUSAŞ'ta teröristlerle çatışma anı ortaya çıktı - 1. Resim

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Çatışmada 3 teröristten 2'sinin öldürüldüğü belirtiliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Arif23 Ekim 2024 17:03

Vay be böyle bir şey olur be, bu kadar insanın hayatı tehlikeden uzakta ve güvenli olmalı

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