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 | Özge Sönmez

Son dakika | TÜSİAD yöneticilerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 5 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, sanıklar 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:52

Son dakika haberine göre, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 5 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Son dakika: TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunarak, telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları kaydedildi.

Şüphelilerin beyanlarının düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddianamede belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. TÜSİAD YİK Başkanı Aras, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğinde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.


Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da yağtığı konuşmada son dönemde yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere değindi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını ifade etmişti.

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ETİKETLER
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#tüsiad
#Orhan Turan
#Mehmet Ömer Arif Aras
#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
#Gündem
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