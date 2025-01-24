Son dakika | Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

24 Ocak 2025 08:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:11

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da servis şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken korkunç kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre; Tuzla’da servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3'Ü AĞIR 16 YARALI

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.