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Son dakika | Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 08:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:11
Son dakika | Tuzla&#039;da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da servis şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken korkunç kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre; Tuzla’da servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3'Ü AĞIR 16 YARALI 

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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