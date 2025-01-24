Son dakika | Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 08:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:11
Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da servis şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken korkunç kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Son dakika haberine göre; Tuzla’da servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
3'Ü AĞIR 16 YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı