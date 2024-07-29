Son dakika! Tuzla’da yat imalathanesinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

29 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:41

İstanbul'un Tuzla İlçesinde bulunan bir yat imalatı yapan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm işyerine sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATİN SONUNDA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, işyeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.