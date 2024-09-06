Son dakika | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TGRT Haber'de

06 Eylül 2024 22:14 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 22:53

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu-Zengezur Koridoru, sosyal medyada erişim engeli getirilen uygulamalar, Türkiye'nin 5G'ye geçişi ve devam eden projeler hakkında merak edilenlere TGRT Haber'de açıklık getiriyor.

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

ERZURUM'DA UÇAKTA BOMBA İHBARI!

"Erzurum'da ekiplerimiz gerekli önemleri alarak bomba ihbarı sonrası arama işlemlerine devam ediyor. Uçaktaki yolcular Erzurum'da misafirler. Erzurum'da uçuşları 23.00'a kadar durdurduk. Uçak tuvaletinde bulunan bir kağıda yazılı not üzerine ekipler alarma geçiyor.

"BOLU TÜNELİ'Nİ YARIN AKŞAM AÇACAĞIZ"

İnşallah yarın akşam bir aksilik olmazsa Bolu Tüneli'ni açmış oluruz. Bitirebileceğimizi netleştirdik. İstanbul tarafındaki son rötuşlar yapılıyor. Şu ana kadar, 2007'den bu yana 195 milyon araç buradan geçti. Trafikteki araç sayısı 35 milyon. Siz varın düşünün. Günlük 50 bin araç geçiyor neredeyse. Kapalı kaldığı bu süreçte kıymetini daha çok anladığımızı düşünüyorum.

ZENGEZUR KORİDORU VE KALKINMA YOLU...

Cumhurbaşkanımız ile çok yakın çalışma içinde olduk. Bu Türkiye'nin değil, bölgenin projesidir. Kalkınma yolu bölgenin projesidir. Bu düşünce ile Katar ve BAE ile mutabakata katıldılar. Proje bitme aşamasında ama demir yolu, kara yoluna göre daha önden gidiyor. Türkiye'de ticaret hep Doğu-Batı arasında olmuş ama son zamanlarda Kuzey-Güney koridorları da önem kazanmaya başladı. Bu koridorlar birbirlerini destekler. Süveyş Kanalı'ndan Çin'den Londra'ya giden 35 günlük bir durumu konuşuyor. Kalkınma yolunu devreye aldığımızda sadece 25 günde deniz ve demir yoluyla Avrupa'ya gidebilecek. Bizim burada taşımacılıktan kârımız olacak. Stratejik olarak da bir durumumuz olacak.

Bakü'den Gürcistan'a bağlanan yolumuz açık ama bize her zaman alternatif yollar lazım. Kalkınma Yolu da bize yardımcı olacak. İran'ın sınırından geçecek bir durum olacak. İran ile henüz resmi bir anlaşma yok. 3 paralel taşıma koridoru var. Biri Rusya'dan bir tanesi Türkiye'den diğeri de Süveyş Kanalı'nda geçiyor. Bu koridorlar belli lojistik merkezlere yardımcı olacak.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Biz orada öncelikle demir yolu ve iletişim konusunda mutabakata vardık. İş birliğimiz devam edecek. Mısır'da toplamda 7 tane havaalanı var, bizde 58 tane.. Biz de bu iş birliği ile hareket ederek katkımız olur diye düşündük.

INSTAGRAM'A YASAK NEDEN GELDİ?

Dinamik bir süreç ama yeniden yaşansın istemiyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. 8 adet sosyal medya uygulamasının temsilcisi var. Biz her zaman kapatma uygulamıyoruz. Erişimi yavaşlatıyoruz bazen reklam yasağı uyguluyoruz. Bu konularda aksama olursa bazı konuştuğumuz yaptırımları da devreye alıyoruz. Instagram yasağında ise katalog suçlar konusunda bildirimimiz oldu. Onlara uyulmadığı için erişim engeli getirdik. Bunun dışında olan şeyler de vardı. Bir şirketin kuralı varsa o ülkenin de kullanıcısı var. Türkiye'de totalde 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. En fazla Instagram kullanılıyor. İsmail Haniye konusunda da hassasiyetlerimiz vardı. İstediğimiz her şeyi aldık dersek olmaz. Biz sosyal medya uygulamaları kadar yasakçı ve kısıtlayıcı değiliz. Instagram önemli ölçüde isteklerimizi yerine getirdi.

ROBLOX YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler.

Instagram'ın Türkiye temsilcisi bir Türk. Biz zaman darsa sözlü veya mail ile ulaşıyor ve uyarıyoruz. Biz gerekli bildirimleri yapıyoruz. Her şeyi de resmi olarak bildiremiyoruz. Şu anda doğru yoldayız. Dünya bile bu hassasiyet oluşturulmuş durumda.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI DEVLET GÖRÜYOR MU?

Sizin WhatsApp yazışmalarını devlet göremez. Güvenlikle ilgili alınması gerek önlemler alınır. BTK ciddi görevler üstlenmiş durumda. Bir hukuki süreç ve yargı kararı olmadığı sürece kimsenin telefonunu takip edemeyiz. Mahkeme kararı olamadan adım atamayız. Hukuki süreç vardır.

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