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Son dakika | Ümraniye'de polisin silahını alan saldırgan ateş açtı: Biri ağır iki polis yaralı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 01:17 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 01:32

Son dakika: Ümraniye'de polislere silahlı saldırı düzenlendi. Polislerin uygulama yaptığı sırada bir polisin silahını aldığı söylenen saldırgan ateş açtı. Biri ağır iki polisin yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polislere mukavemet gösteren şüpheli ateş açtı. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre iki polis yaralandı. Polislerden birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırganı yakaladı.

Son dakika: Ümraniye'de polisin silahını alan saldırgan ateş açtı: Biri ağır iki polis yaralı - 1. Resim

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saat 23.45 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi petrol yolu caddesi üzerindeki olayda şüpheli şahıs bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı. İki polis olayda yaralanırken birinin durumu kritik. Yaşanan dehşet güvenlik kamerasında kaydedildi.

Son dakika | Ümraniye'de polisin silahını alan saldırgan ateş açtı: Biri ağır iki polis yaralı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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