Son dakika | Uşak'ta iş hanı yıkıldı! Enkaz altında bir işçi kaldı

05 Ocak 2025 16:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:10

Son dakika haberi: Uşak'ta 4 katlı bir iş hanı yıkım sırasında çöktü. Çevredeki vatandaşlar panik yaşarken enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün arandığı bildirildi.

Uşak​'ta bir iş hanı yıkım sırasında çöktü, çevrede büyük gürültü oluştu. Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz​ altında kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.