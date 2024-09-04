Son dakika | Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! 42 ilde 'Narkoçelik' operasyonu

04 Eylül 2024 08:00 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:19

Türkiye'nin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığı son dakika haberine göre, 42 İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-37” operasyonlarında, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre;

Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullandığı mesajında, operasyona iştirak eden güvenlik güçlerini de tebrik etti.