Son dakika | Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

29 Kasım 2024 19:50 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:53

Son dakika: Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Terör suçundan yargılanan başkanla ilgili karar verildi.

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan iki bölge için "Dikkatle izliyoruz" vurgusu: Öncelikli meselemizdir

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan iki bölge için "Dikkatle izliyoruz" vurgusu: Öncelikli meselemizdir

İçişleri Bakanlığı​, Van​ Bahçesaray​ Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine kayyum​ atandığını duyurdu. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’a “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla üç yıl 11 ay hapis cezası verildiği bugün açıklanmıştı. Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak Ayvaz Hazır'ın yerine getirildi.

İçişleri Bakanlığı kararı böyle duyurdu:

İçişleri Bakanlığı'ndan kayyım atamasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması' notuyla yapılan açıklama şöyle:

"Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın

a) Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAK İLE BİRLİKTE TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SUÇ İŞLEMEK" suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle,

Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

10 GÜN GÖSTERİ YASAĞI

Van Valiliği kararın ardından kent genelinde gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı alan toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.