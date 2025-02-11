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 | Suat Vilgen

Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!

Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın, 2015’te “örgüte yardım” ve “yasaklı bölgeye girmek” suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı! İşte detaylar...

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Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 10:17

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında 2015’te “örgüte yardım”, “yasaklı bölgeye girmek” suçlarından açılan davanın karar duruşması bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

KAYYUM ATAMASI BEKLENİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın "terör örgütüne yardım etmek" gerekçesiyle yeniden yargılandığı davanın 8'inci duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Belediye Başkan Zeydan, duruşmaya katılmazken, dosyanın avukatı Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, reddi hâkim talebinde bulunurken, mahkeme talebi reddetti. Karar duruşmasında, görülen duruşmada, Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Verilen mahkûmiyet kararı DEM'li Zeydan'ın yerine kayyum atamasının da yolunu açmış oldu.

MAZBATASINI GEÇ ALMIŞTI

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aday olmuş ve oyların yüzde 55,48’ini alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetmiş ve mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya vermişti. DEM Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu bu kararı iptal etmiş ve Zeydan mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

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