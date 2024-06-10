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Son dakika: Van'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:42
Son dakika: Van&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI 

VAN GOLU

10.06.2024, 15:06:35 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.0 km

Kaynak: Tgrthaber.com
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