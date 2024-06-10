Son dakika: Van'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:42
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
VAN GOLU
10.06.2024, 15:06:35 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km
Kaynak: Tgrthaber.com