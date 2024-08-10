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Son Dakika | Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 04:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 04:35
Son Dakika | Van&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Van Adıgüzel'de saat 04.56'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı.

Van Adıgüzel'de derinliği 2.5 kilometre olan sarsıntı kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Son Dakika | Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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