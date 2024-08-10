Son Dakika | Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

10 Ağustos 2024 04:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 04:35

Van Adıgüzel'de derinliği 2.5 kilometre olan sarsıntı kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...