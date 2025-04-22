Son dakika | Van’da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

6 ÖLÜ 8 YARALI

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.