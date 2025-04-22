Son dakika | Van’da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

İstanbul
Son dakika haberi: Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.