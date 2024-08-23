Son dakika | Van'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

23 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:06

Türkiye'de artçı depremler peş peşe devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Akçift ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşattı.

ADANA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Adana'da da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe sebep oldu.

KAHRAMANMARAŞ DA PEŞE PEŞE SALLANDI

AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi önce 3.0 büyüklüğünde ardından da 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Peş peşe depremler vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.