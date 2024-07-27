Son Dakika! Vergi kanunundaki emekli maaşıyla ilgili madde TBMM'de kabul edildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 21:04 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 21:15
Son dakika haberi... Vergi kanunundaki düzenlemelere ilişkin teklifte yer alan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını sağlayan madde Meclis'te kabul edildi.
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı