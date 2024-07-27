Son Dakika! Vergi kanunundaki emekli maaşıyla ilgili madde TBMM'de kabul edildi

27 Temmuz 2024 21:04 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 21:15

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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