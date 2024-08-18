Son dakika | Yaklaşık 2 milyon araca denetleme! Cezalar can yakıyor

18 Ağustos 2024 08:33 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:34

Trafikte sıkı denetim devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini duyurdu.

Bu denetimlerde toplam 447 bin 672 bin sürücü ya da araca yaptırım uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, denetimlere ilişkin detaylı bilgileri sosyal medya hesabında paylaştı. Buna göre;

ÇAKAR SEVDALILARINA YİNE GEÇİT YOK

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takan 275 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 134 bin 588

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 16

Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772

Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 araca/sürücüye işlem yapıldı.

AŞINI HIZ İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM: (MHTS)

Öte yandan Bakan Yerlikaya paylaşımında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalarda aşırı hız faktörüne de dikkati çekti.Yerlikaya, 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35’inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütüldüğün ifade eden Yerlikaya "Bu kapsamda; ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil “Mobil Hız Tespit Sistemleri (MHTS) ” ile takviye yaparak güçlendirdik" ifarelerini kullandı.