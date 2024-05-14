Düğüm 37. turda çözüldü: Yargıtay başkanı belli oldu

14 May 2024 11:31 - Güncelleme : 14 May 2024 11:52

Yargıtay’da başkanlık seçimleri 8 kez sil baştan yapıldı. Üyeler 36 kez sandık başına gitti ama yine sonuç alınamadı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı.

Başkanlık için kıyasıya yarışan 3 aday da birbirine yakın oylar alırken, 36. tur öncesi 3. Ceza dairesi başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde yarışacağını duyurdu. Başkan Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışta baş başa kaldı.

Ancak seçim sonuçları yargı çevrelerinin beklediği gibi olmadı. Her iki aday da 348 üyeli Yargıtay'da 175 salt çoğunluğa ulaşamadı. Son turda Akarca 111 oyda kaldı. Kerkez ise 169 oy alabildi 11 üye boş oy kullandı, 36 üye ise geçersiz oy attı.

YARGITAY BAŞKANI ÖMER KERKEZ OLDU

Yargıtay'daki seçim düğümü 37. turda çözüldü. 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 yılında Antakya'da doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına da Antakya'da başladı. Kerkez, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra askere giden Kerkez, vatan görevini de Trabzon'da tamamladı. Kerkez, daha sonrasında meslek hayatına Hatay'da hakim/savcı adayı olarak başladı. Çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlenen Kerkez; Elbistan, Kozluk ve Erzin'de Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yürüttü.

2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Kerkez, bugün yapılan oylamada ise 193 oy alarak Yargıtay Başkanlığı'na seçildi.