Yargıtay'da düğüm çözülemiyor: 37. kez sandığa gidecekler

13 May 2024 11:41 - Güncelleme : 13 May 2024 11:53

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolmasından dolayı 25 Mart’ta başlayan Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık halen devam ediyor.

37. TUR YARIN...

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde; 36. tur oylamasında da adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadı. Yargıtay Birinci Başkanlık seçimi 37. turu yarın (14 Mayıs) devam edecek.

Oylama sonucu; Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

BİR KİŞİ DAHA SEÇİMDEN ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimde; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.