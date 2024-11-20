Son Dakika | Yemen'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması

20 Kasım 2024 23:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:57

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Husiler tarafından Yemen açıklarında Anadolu S isimli Türk kargo gemisine yapılan saldırıyı kınadı.

Husiler​, Yemen​'de Türk gemisine saldırdı. Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Panama bandıralı Anadolu S isimli Türk kargo gemisine 24 saat içinde iki kez füzelerle saldırı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılarak saldırı kınandı. İfadelerde şunlar kaydedildi: "Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."