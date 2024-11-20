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Son Dakika | Yemen'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 23:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:57
Son Dakika | Yemen&#039;de Türk gemisine saldırı! Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Husiler tarafından Yemen açıklarında Anadolu S isimli Türk kargo gemisine yapılan saldırıyı kınadı.

Husiler​,  Yemen​'de Türk gemisine saldırdı. Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Panama bandıralı Anadolu S isimli Türk kargo gemisine 24 saat içinde iki kez füzelerle saldırı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılarak saldırı kınandı. İfadelerde şunlar kaydedildi: "Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

Kaynak: tgrthaber.com
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