Son Dakika | Yemen'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 23:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:57
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Husiler tarafından Yemen açıklarında Anadolu S isimli Türk kargo gemisine yapılan saldırıyı kınadı.
Husiler, Yemen'de Türk gemisine saldırdı. Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Panama bandıralı Anadolu S isimli Türk kargo gemisine 24 saat içinde iki kez füzelerle saldırı yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılarak saldırı kınandı. İfadelerde şunlar kaydedildi: "Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."
Kaynak: tgrthaber.com