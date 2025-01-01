Son dakika | Yeni yılda ilk deprem! Antalya sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

01 Ocak 2025 07:05 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:14

Son dakika haberine göre, Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Akdeniz açıkları olan depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Antalya​'da deprem oldu. Merkez üssü Akdeniz​ açıkları olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.

Saat 06.52 sularında meydana gelen depremin derinliği 28.74 olarak kaydedilirken, Karaya olan uzaklığı ise 34.38 kilometre olarak aktarıldı.

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