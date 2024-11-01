Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiası yalanlandı!

01 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 19:24

Son dakika: Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in görevden alındığı iddia edildi. İddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır." diyerek yalanladı

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Son dakika haberine göre, Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı​ Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik çıkan haber Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​ tarafından yalanlandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturmayla ilgili iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"SAVCIMIZ GÖREVDEN ALINMADI"

Açıklamada, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına girmesi sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği" ifade edildi. Tunç, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığını da ekledi.

Bakan Tunç, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alınmadığını ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam ettiğini vurguladı.

"KAMU DAVASI AÇILDI"

Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

DMM'DEN DE YALANLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da yalanlama geldi. DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı, dosyadan el çektirildi" iddiasının doğru olmadığını, dosya için Bakırköy Adliyesindeki başka bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi.

Büyükçekmece Başsavcılığı‘nda da dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması devam ettiği belirtilen açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.