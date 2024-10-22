Son dakika | Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor

22 Ekim 2024 21:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:56

Son dakika: Yenidoğan bebekleri özel hastanelerde ölüme götüren çete yapılanması sonrası TBMM'de Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı. Tüm partilerin ortak önerisiyle harekete geçildi.

Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

Yenidoğan çetesi skandalına karışan iki hastanenin sahibi ifade verdi: Kaya bebeğin nasıl öldüğünü anlattı

TBMM özel hastanelerde yaşanan bebek ölümleri skandalı sonrası harekete geçti. Tüm siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Yenidoğan çetesi adıyla kamuoyunda duyulan çetenin faaliyetleri tüm yönleriyle araştırılacak.

KOMİSYON 3 AY GÖREV YAPACAK

TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.

