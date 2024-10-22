Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor

Son dakika | Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 21:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:56

Son dakika: Yenidoğan bebekleri özel hastanelerde ölüme götüren çete yapılanması sonrası TBMM'de Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı. Tüm partilerin ortak önerisiyle harekete geçildi.

TBMM özel hastanelerde yaşanan bebek ölümleri skandalı sonrası harekete geçti. Tüm siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Yenidoğan çetesi adıyla kamuoyunda duyulan çetenin faaliyetleri tüm yönleriyle araştırılacak.

Son dakika | Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor - 1. Resim

KOMİSYON 3 AY GÖREV YAPACAK

TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.
 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
bebek ölümleri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet22 Ekim 2024 21:45

İşte bu iş böyle olmalı yapılması gerekeni yapıyorlarırlı

Sonraki Haber Yükleniyor...