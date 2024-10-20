Son dakika | Yenidoğan çetesi skandalı sonrası özel hastaneler için düzenleme: Bakan Memişoğlu duyurdu

20 Ekim 2024 19:07 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:34

Son dakika: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi skandalı sonrası sağlık sisteminde tartışmaların başlaması üzerine yeni düzenlemenin yapılacağını duyurdu. Özel hastanelerde sağlık sistemini suistimal edenlere göz açtırmamak için yeni sistem geliyor. Bakan Memişoğlu ayrıntıları duyurdu.

Yenidoğan çetesi skandalı sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı​ Kemal Memişoğlu​, sistemde yapısal reforma gideceklerini duyurdu. Bebeklerin ölümüne yol açan skandalın bir daha yaşanmaması için özel hastaneler​ için de yeni sistem kurulacak. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılacakları adım adım duyurdu.

SAĞLIK SİSTEMİNE YAPISAL REFORM GELİYOR

Bakan Memişoğlu özel sağlık sistemi denetimi için komisyon kurulacağını ve yapısal reformlar yapılacağını duyurdu. Memişoğlu paylaşımında şunları söyledi:

- Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim​ ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

- Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

- Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!