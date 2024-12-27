Son dakika | Yenidoğan Çetesi soruşturmasında önemli gelişme! O isim de yakalandı

27 Aralık 2024 15:48 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:18

Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, firari sanık Ali Dirik'in yakalandığı belirtildi. Dirik, soruşturma dosyasında Güney Hastanesi Mesul Müdürü olarak gösteriliyordu.

İstanbul​'da 112 Acil Çağrı Merkezi​'nde görev yapan çalışanlarla ortaklaşa hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan çetesi​ soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında her yerde aranan sanıklardan biri daha kıskıvrak yakalandı.

FİRARİ SANIK YAKALANDI

Soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22’si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Dirik’in yakalanması için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı.

ALİ DİRİK TUTUKLANDI

Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dirik, soruşturma dosyasında Güney Hastanesi Mesul Müdürü olarak gösteriliyordu.

10 HASTANEYE KAYYUM ATANDI

Öte yandan Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmiş, hastanelere kayyum atanmıştı.