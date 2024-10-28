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Son dakika | Yenidoğan Çetesi'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
28 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:49
Son dakika | Yenidoğan Çetesi&#039;nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Son dakika haberi: Yenidoğan Çetesi hakkında kabul edilen iddianamenin ardından, çete üyelerinin hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Son dakika haberine göre İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgüte ilişkin hazırlanan iddianame​ Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak.

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Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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