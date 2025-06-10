Son dakika | Yerlikaya bayram tatili kaza bilançosunu açıkladı! Kaza sebeplerinde radar detayı dikkat çekti

Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında ölü sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramın bilançosunu açıkladığı paylaşımında kaza sebeplerini de açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 913 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 44 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 bin 370 kişi ise yaralandı.

KAZA SEBEPLERİNDE İLK SIRADA HIZ AŞIMI

Kazaların nedenlerine dair yapılan incelemelerde hayatını kaybeden 44 kişinin toplamda 54 farklı trafik kuralı ihlali yaptığı belirlendi. İhlallerin yüzde 48,1’ini hız aşımı oluşturdu. Bunu sırasıyla şerit ihlali (yüzde 18,5), geçiş önceliği ihlali ( yüzde 14,9), dönüş kurallarına uymama (yüzde 3,7), arkadan çarpma (yüzde 1,8) ve diğer ihlaller izledi.

Yerlikaya, kazaların 18’inin yerleşim yeri içinde, 26’sının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti.

RADAR UYGULAMASININ OLDUĞU YERDE DAHA AZ ÖLÜMLÜ KAZA OLDU

Yerlikaya, kazaların 18’inin yerleşim yeri içinde, 26’sının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti. Ayrıca ölümlü kazaların büyük bir bölümünün, radar denetiminin az olduğu bölgelerde yaşandığı vurgulandı. Hız sınırının 140 km olduğu ve 30-35 kilometrede bir radar uygulaması yapılan otoyollarda hiç can kaybı yaşanmadı. Buna karşılık, hız sınırı 50-80 km olan bölgelerde 22, 90-110 km arasında olan bölgelerde ise 20 kişi yaşamını yitirdi.

14 MOTOSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybedenlerin 14’ünün motosiklet sürücüsü ya da motosiklet yolcusu olduğu da açıklandı.

İzmir’de yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilgiler de paylaşan Yerlikaya, kazaya karışan sürücünün daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğünü, kaza günü ise ehliyetinin geçici olarak geri alınmış olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü kazaların her birinin tek tek incelendiğini ve ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

SEYİR HIZINI DÜŞÜREN UYARI LEVHALARININ İNCELENMESİ İÇİN KOMİSYON KURULACAK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.