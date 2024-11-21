Son Dakika | Yetkisiz çakarlı araç ve ateşli silah cezaları artırıldı: TBMM'de kabul edildi

21 Kasım 2024 22:55 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:14

Son dakika: TBMM'de görüşülen iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yasaya göre ateşli silahlara yönelik cezalar ve yetkisiz çakar kullanımı cezası yeniden düzenlendi.

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlarla ilgili cezaların artırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilip yasalaştı. Yetkisiz çakarlı araç kullananlara 150 bin ceza​ verilecek.

Dahiliye Memurları Kanunu'nda kaymakam adaylarının eğitim şartlarının detaylandırılması yer alıyor. Kaymakamlık için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim şartları belirlendi. Ayrıca, kaymakamlık görevini tamamlayanların, çeşitli kamu görevlerine atanırken bu sürelerin, mülki idare amirliği hizmet süresi olarak sayılması sağlanacak.

EMNİYET PERSONELİNE ÖDÜL

Emniyet personelinin cesaret ve başarılarına ödüller verilmesi de öngörülüyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na ilişkin düzenlemeyle, sandık üyelerinin aidatları, katılım payları ve diğer finansal işlemleri de netleştirildi. Sandık, üyelerine emeklilik ve maluliyet yardımları sağlayacak.

ATEŞLİ SİLAH​ CEZALARINA DÜZENLEME

Ateşli silahlarla ilgili düzenlemeler de yapıldı. Silah parçalarının ülkeye sokulması, satılması veya taşınması yasaklandı. Ayrıca, silah kaybı ve çalınması durumunda yeni düzenlemeler getirildi; ikinci kez kaybedenlere sadece bir silah için taşıma izni verilecek. Üçüncü kayıp durumunda ise ruhsat geri alınacak ve 5 yıl süreyle yeni izin verilmeyecek.

Yapılan düzenlemelerle, ateşli silah parçalarını yasa dışı yollardan ülkeye sokanlara 5 yıl ila 12 yıl arasında hapis cezası ve adli para cezası verilecek. Ayrıca, kurusıkı silahların kanun dışı şekilde ateşli silaha dönüştürülmesi cezalandırılacak.