Son dakika | YKS sonuçları açıklandı

16 Temmuz 2024 07:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:47

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

"ADAYLARIMIZA BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Ersoy 3 milyondan fazla adayın katıldığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu kaydederek, "Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil; şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar" diye konuştu.

BİRİNCİLERİ AÇIKLADI

3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda birincileri de açıklayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:



"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi, Mersin. Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul. Sayısal alanda Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize.”

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini de paylaşan Ersoy, “Almanca’da, Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi. Arapça alanında, Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi” diye sıraladı.





Konuşmanın sonunda sonucunu öğrenen adayların sonuç açıklama sayfasına yalnızca bir kez girmesinin sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçeceğinin altını çizdi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.