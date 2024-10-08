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Son dakika | Yozgat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:30
Son dakika | Yozgat&#039;ta deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. 

Son dakika haberine göre Yozgat​'ın Sarıkaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında hissedildi.

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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