Son dakika | Yozgat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:30
Son dakika haberi: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi.
Son dakika haberine göre Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında hissedildi.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com