Son dakika! PKK/YPG'den SMO güçlerine drone ile saldırı! Suriye'de ateşkes karmaşası

17 Aralık 2024 23:33 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 00:13

Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak bölgesinde bir yandan ateşkes konusunda tartışmalar devam ederken, terör grupları PYD/PKK'nın Suriye Milli Ordusu güçlerine drone kullanarak saldırdığı öğrenildi. Bu çatışmalar sürerken ABD'den ateşkesin uzatılacağı açıklaması geldi.

Suriye'de yeni bir iç savaş ihtimali var mı? SMO'nun Türkmen Komutanından TGRT Haber'e özel açıklamalar

Suriye'de yeni bir iç savaş ihtimali var mı? SMO'nun Türkmen Komutanından TGRT Haber'e özel açıklamalar

Suriye​'nin kuzeyindeki Karakozak bölgesinde PYD/PKK'lı teröristler drone saldırıları yapmaya başladı. Suriye Milli Ordusu tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

SMO bu saldırıların ardından Süleyman Şah türbesinin eskiden bulunduğu noktadaki PKK​ hedeflerini vurmaya başladı. Aralıklarla top atışlarının gerçekleştiği belirtildi.

Terör grupları ateşkes konusunda uzlaşmaya varmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu Bu kapsamda PKK/PYD'nin Süleyman Şah çevresini boşaltması bekleniyordu. Ancak verilen karara rağmen terör unsurları bölgeyi terk etmedi.

ABD'DEN ATEŞKESİ UZATIN ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, SMO ile PKK/PYD arasında Menbiç çevresinde sağlanan ateşkesin bu hafta sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Miller, Washington yönetiminin geçen hafta ateşkese aracılık ettiğini hatırlatarak, bu ateşkesin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti. “SDG ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol bulmak için temaslarımızı sürdürüyoruz” diyen Miller, Suriye’de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı. Miller ayrıca, “Hiçbir tarafın mevcut istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye’nin ulusal çıkarları pahasına kendi dar çıkarlarını ilerletmesini istemiyoruz” dedi.