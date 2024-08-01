Son dakika | Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ettiler

01 Ağustos 2024 11:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:47

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atamalar için gözler yüksek askeri şura toplantısına çevrildi. Kritik toplantı, saatler 12.00'yi gösterdiğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şura üyesi olarak toplantıda yer alacak. Türk silahlı kuvvetlerinin heyecanla beklediği kararlara imza atacak.

TOPLANTIDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Toplantıda, generallerin, amirallerin ve albayların, terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri ele alınacak.

Görev süresinin uzatılması beklenen isimlerden biri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda yerine donanma komutanı Koramiral Kadir Yıldız’ın atanması bekleniyor.