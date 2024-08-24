Son dakika | Yunanistan'da deprem: İlk açıklama geldi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 23:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 23:22
Son dakika haber: Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre yerlerim yerlerinden de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com