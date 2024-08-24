Son dakika | Yunanistan'da deprem: İlk açıklama geldi!

24 Ağustos 2024 23:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 23:22

İBB açıkladı! İşte deprem için İstanbul'daki en riskli ve güvenli ilçeler

İBB açıkladı! İşte deprem için İstanbul'daki en riskli ve güvenli ilçeler

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çevre yerlerim yerlerinden de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...