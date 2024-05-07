Son dakika! Zehir tacirlerine dev operasyon! 363 kişi yakalandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 08:23 - Güncelleme : 07 May 2024 08:27
Uyuşturucu çetelerine yönelik 52 İlde düzenlenen “Narkoçelik-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri yakalandı.
Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “Narkoçelik-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı