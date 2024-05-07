Son dakika! Zehir tacirlerine dev operasyon! 363 kişi yakalandı

07 May 2024 08:23 - Güncelleme : 07 May 2024 08:27

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “Narkoçelik-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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