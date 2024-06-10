Son dakika! Zehir ticaretine Narkoçelik-22 darbesi: 157 kişi yakalandı! Piyasa değeri milyonlar...

10 Haziran 2024 08:26 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:37

20 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-22” operasyonlarında; 663 Kg Uyuşturucu Madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken bu kişilerin 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı detaylar:

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 282 ekip ve 846 jandarma personelinin katılımıyla; Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde "Narkoçelik-22“ operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;