Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman çavuş Onur Çapan şehit oldu

11 Eylül 2024 22:40 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:33

Zeytin Dalı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğu belirtildi. Şehidin Afyon Dinarlı olduğu öğrenildi.

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Zeytin Dalı harekatı bölgesinde Topçu Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden acı haberi duyurdu. Onur Çapan'ın silah kazası sonucu vurularak şehit olduğu açıklandı. Afyonkarahisar Dinar nüfusuna kayıtlı şehidin biri 6 diğeri 3 yaşında iki kız çocuğu olduğu belirtildi.

SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Eylül 2024 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.