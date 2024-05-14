Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var

14 May 2024 14:23 - Güncelleme : 14 May 2024 14:29

Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Göçüğün ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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