Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İstanbul
Son dakika haberi: Skandal Ramazan maili sonrası gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Vestel CEO'su Ergün Güler'in çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajının ardından, üst holding Zorlu'nun CEO'su Bekir Cem Köksal tarafından gönderilen skandal e-posta infiale neden olmuştu.
Mailin gündem olmasının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.