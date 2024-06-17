Son kalan kıyafet için kavga ettiler! İlginç anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:26
Bursa'da bayram alışverişinde son kalan kıyafet için kavga eden vatandaşlar ortalığı birbirine kattı. Kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, bayram alışverişine çıkan iki aile son bir tane kalan kıyafet yüzünden tartışmaya başladı.
ARAYA MAĞAZA ÇALIŞANLARI GİRDİ
Tartışma kısa sürede büyürken aileler birbirleriyle kavga etmeye başladı. Kavga mağaza çalışanları ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı