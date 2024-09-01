Son Kore gazimizi de kaybettik! Turan İnan yaşamını yitirdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 00:53 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:55
Türkiye'nin Kore'ye gönderdiği asker taburunun içinde yer alan son gazi Turan İnan'dan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede İnan 95 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin 1950-1953 yılları arasındaki Kore savaşında asker gönderdiği birlikte yer alan son Kore gazisi Turan İnan hayatını kaybetti. 95 yaşındaki İnan Balıkesir Edremit ilçesindeki hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenecek cenaze namazı sonrası gazi İnan son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkiye 30 Haziran 1950 tarihli TBMM oturumunda aldığı kararla Kore'ye asker göndermişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı