Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
18:13
Son yağmurlar da fayda etmedi! İstanbul'un barajları alarm veriyor
Tarih
17:44
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

Son yağmurlar da fayda etmedi! İstanbul'un barajları alarm veriyor

İstanbul’da haftalardır devam eden yağışların baraj seviyelerine olumlu yansıması beklenirken, son veriler alarm veren tablo ortaya koydu. 2024 yılı Şubat ayı ile mevcut dönem karşılaştırıldığında, barajlardaki su seviyesi ciddi bir düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 76 olan doluluk oranı, bu yılın Şubat ayında yüzde 50 seviyesine kadar geriledi. İşte son verilerle barajların doluluk oranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son yağmurlar da fayda etmedi! İstanbul'un barajları alarm veriyor
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 18:13

İstanbul'da kış mevsimi etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Kent genelinde sağanak yağışların ardından kar yağışı da yer yer etkili oldu. Dolu, sağanak ve kar şeklinde devam eden yağışlar, su kaynakları açısından umut verici olsa da barajlardaki tablo endişelendiriyor.

İSTANBUL'DA BARAJLAR ALARM VERİYOR!

İstanbul’daki barajların doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor. Şubat ayı itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 53 civarında ölçüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 76 olarak kaydedilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE GERİLEDİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Şubat ayında yüzde 76 olan doluluk oranı, 2025’in aynı döneminde yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.

Yağışların artmasına rağmen barajlardaki su seviyesinin neden azaldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden konuyla ilgili değerlendirme bekleniyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'a kar alarmı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması | 5 Ocak hava durumu
İconİLİŞKİLİ HABER
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
07 Şubat 2025
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
Haber
07 Şubat 2025
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih17:44
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
Tarih17:42
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Tarih17:38
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
Tarih17:37
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'in acı günü
Tarih17:31
Asırlık evinin altında ürkütücü keşifte bulundu! Şimdi herkes gizemin çözülmesini istiyor
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.