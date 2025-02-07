Son yağmurlar da fayda etmedi! İstanbul'un barajları alarm veriyor

İstanbul'da kış mevsimi etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Kent genelinde sağanak yağışların ardından kar yağışı da yer yer etkili oldu. Dolu, sağanak ve kar şeklinde devam eden yağışlar, su kaynakları açısından umut verici olsa da barajlardaki tablo endişelendiriyor.

İSTANBUL'DA BARAJLAR ALARM VERİYOR!

İstanbul’daki barajların doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor. Şubat ayı itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 53 civarında ölçüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 76 olarak kaydedilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE GERİLEDİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Şubat ayında yüzde 76 olan doluluk oranı, 2025’in aynı döneminde yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.

Yağışların artmasına rağmen barajlardaki su seviyesinin neden azaldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden konuyla ilgili değerlendirme bekleniyor.