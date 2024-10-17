Son yılan bükücü Tuncay yine göreve çağrıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ekim 2024 23:04 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 23:10

Ankara'da "son yılan bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer bu defa mahsur kalan tilki için harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden Tuncay Sezer tilkiyi kurtardı. O anlar anbean kayıtlara yansıdı.

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Ankara Akyurt Belediyesinde personel olarak çalışan ve yılan yakalama videolarıyla ünlenen Tuncay Sezer yine bir ihbara koştu. Başarılı yakalama operasyonlarıyla adı "son yılan bükücü" olarak ünlenen Sezer Akyurt Sanayi Bölgesinde, bir fabrika inşaatında demir tellerine sıkışan bir tilkiyi kurtardı. Çaresizce kurtarılmayı bekleyen tilkiye Sezer yardım elini uzattı. Akyurt Sanayi Bölgesinde, bir fabrika inşaatında demir tellerine sıkışan bir tilki kurtarıldıktan sonra doğaya geri bırakıldı. İlgili Haberler Bisikletli iki çocuğun öldüğü kaza kamerada: Otomobil ikisini de savurdu