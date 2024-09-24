Sonbahar havasına kısa bir mola! Meteoroloji yeni raporunda müjdeyi verdi
Türkiye eylül ayına serin ve yağışlı bir şekilde giriş yapmıştı. Tam da güz mevsiminin girişinin habercisi olan ekinoksta havalar tam tersi şekilde değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 24 Eylül Salı hava raporuna göre beklenen sıcaklıklar geri döndü. Yağışa bir süre ara veriliyor, iç ısıtan yazı hatırlatan sıcaklıklar geri geliyor. İşte il il hava durumu raporu...
Neredeyse eylül ayının sonuna girdiğimiz bu günlerde günlerdir devam eden yağışlı ve mevsim normallerinin altındaki sıcaklar artık yurdu terk edecek. Meteoroloji uzmanlarının da açıklamalarına göre kademeli şekilde düşüşü devam eden sıcaklıklar yeniden yukarı tırmanış gerçekleştirecek. Kuzey Afrika etkili sıcaklıkların özellikle hafta sonu yaz havasını hatırlatması bekleniyor.
24 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Sabah ve öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in batısı sisli ve puslu bir hava geçirecek. İstanbul'un Avrupa Yakası bölümü ve Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 dereceye kadar yükselecek.
HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yaptığı açıklamada hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağını duyurdu. Hafta sonuna doğru özellikle iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yeniden daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti. Demirci, gelecek 3 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güneyi ile Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu