Sonbahar havasına kısa bir mola! Meteoroloji yeni raporunda müjdeyi verdi

24 Eylül 2024 05:43 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 06:14

Türkiye eylül ayına serin ve yağışlı bir şekilde giriş yapmıştı. Tam da güz mevsiminin girişinin habercisi olan ekinoksta havalar tam tersi şekilde değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 24 Eylül Salı hava raporuna göre beklenen sıcaklıklar geri döndü. Yağışa bir süre ara veriliyor, iç ısıtan yazı hatırlatan sıcaklıklar geri geliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Neredeyse eylül ayının sonuna girdiğimiz bu günlerde günlerdir devam eden yağışlı ve mevsim normallerinin altındaki sıcaklar artık yurdu terk edecek. Meteoroloji uzmanlarının da açıklamalarına göre kademeli şekilde düşüşü devam eden sıcaklıklar yeniden yukarı tırmanış gerçekleştirecek. Kuzey Afrika etkili sıcaklıkların özellikle hafta sonu yaz havasını hatırlatması bekleniyor.

24 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sabah ve öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in batısı sisli ve puslu bir hava geçirecek. İstanbul'un Avrupa Yakası bölümü ve Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 dereceye kadar yükselecek.

HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yaptığı açıklamada hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağını duyurdu. Hafta sonuna doğru özellikle iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yeniden daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti. Demirci, gelecek 3 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güneyi ile Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu